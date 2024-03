Débat sur l'Ukraine à l'Assemblée : le RN s'abstiendra, annonce Jordan Bardella

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a annoncé mardi que "le RN s'abstiendra" sur le vote symbolique concernant la stratégie de la France en Ukraine qui se tiendra dans l'après-midi à l'Assemblée nationale.

Une stratégie aux "lignes rouges" selon Jordan Bardella

Pour justifier cette décision, le tête de liste RN aux Européennes a expliqué sur France 2 que cette stratégie comportait "des lignes rouges", notamment l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. Il a également dénoncé le "principe de dissuasion active" évoqué dans l'accord de sécurité franco-ukrainien signé le 16 février par Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. "Il faut être très prudent", a estimé Jordan Bardella, "oui à un soutien à l'Ukraine mais non à une guerre avec la Russie" qui, a-t-il rappelé est "une puissance nucléaire".

"Ce sujet nécessite beaucoup de distance, beaucoup de mesure, beaucoup de raison", a-t-il tancé, jugeant "irresponsables" les dernières déclarations d'Emmanuel Macron qui n'a pas exclu l'envoi de troupes occidentales au sol.

"Vos enfants ne vont pas mourir en Ukraine", avait néanmoins assuré lundi le président ukrainien, selon la traduction de BFMTV d'un entretien qu'il a accordé à cette chaîne de télévision et au journal Le Monde. "Tant que l'Ukraine tient, l'armée française peut rester sur le territoire français", a ajouté Volodymyr Zelensky.