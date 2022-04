Pour Nathalie Arthaud, «une candidature commune avec Poutou» n'est pas envisageable

"Une candidature commune avec Philippe Poutou ne permettrait ni à l'autre ni à l'autre d'arriver au pouvoir." Au micro de Dimitri Pavlenko, Nathalie Arthaud est revenue sur la possibilité de rapprochement entre les trois candidats "d'obédience trotskiste" à l'élection présidentielle cette année.

Pour la candidate Lutte Ouvrière, créditée à 1% d'intentions de vote dans les derniers sondages, un tel rapprochement "n'aurait pas de sens, mise à part de finalement nous censurer l'un et l'autre", a-t-elle confié.

Insister sur le rôle du monde du travail

"Dans une élection, il faut que les courants puissent se faire entendre. Et c'est vrai que Lutte ouvrière a cette particularité là d'insister sur le rôle du monde du travail, d'insister sur le fait que finalement, ce sont ceux qui sont au cœur de la production qui peuvent finalement engager la société sur eux, sur une autre voie", a ajouté la candidate.

À propos des abstentionnistes, Nathalie Arthaud insiste sur le fait qu'ils ne "doivent pas rester muets" et "invisibles politiquement" et qu'un vote pour "changer ce système capitaliste" est possible ce dimanche.