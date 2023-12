Popularité : Élisabeth Borne et Emmanuel Macron en légère hausse, selon un sondage

La cote de confiance d'Élisabeth Borne progresse de trois points en décembre, à 26% des Français, ce qui rapproche la popularité de la Première ministre de celle d'Emmanuel Macron, en très légère hausse à 28% (+1), selon un sondage Elabe pour Les Echos publié jeudi.

Édouard Philippe reste la personnalité politique la plus populaire

L'exécutif, malgré ce léger rebond par rapport à novembre, voit aussi la défiance à son égard augmenter, avec plus de deux tiers des personnes interrogées qui affirment ne pas accorder leur confiance au chef de l'État ou à la Première ministre. Le soutien de l'électorat macroniste s'effrite particulièrement pour les deux personnalités politiques, avec six points de moins pour Emmanuel Macron (77% de confiance) et une baisse de onze points pour Elisabeth Borne (62% de confiance) en un mois.

L'ancien Premier ministre Édouard Philippe reste la personnalité politique la plus populaire de ce baromètre de l'institut de sondage Elabe, malgré une légère baisse sur un mois avec 44% d'opinions favorables, un recul de trois points. Le ministre de l'Éducation Gabriel Attal continue sa progression, au deuxième rang, avec une cote de confiance de 38% (+1), contre 35% à Marine Le Pen (+2), qui complète le podium. Le sondage Elabe pour le quotidien Les Echos a été réalisé en ligne du 5 au 6 décembre sur un échantillon de 1.086 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, avec une marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.