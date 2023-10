Politique migratoire de la France : «C'est de la haute trahison», fustige Nicolas Dupont-Aignan

Au micro d'Europe 1-CNews, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et Président de Debout la France, a fustigé la politique migratoire française. Il estime notamment que les frontières françaises ne sont pas assez contrôlées.

Le député souhaite "que les Français décident pour les Français" notamment à travers des référendums sur des sujets comme l'immigration. D'après lui, la France "fait tout le contraire" d'un véritable contrôle de l'immigration.

"C'est de la non-assistance à peuple en danger"

L'ancien candidat à la présidentielle plaide pour les mesures suivantes : contrôle des frontières et examen des demandes d'asiles dans des centres de rétentions aux frontières. "Sur les 150.000 demandeurs d'asile, 100.000 qui se sont vus refuser l'asile sont toujours sur le sol français pour 90 % d'entre eux", détaille-t-il.

Il défend également une primauté du droit national. "Avec les circulaires européennes, la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE et de la CEDH, on ne peut pas expulser. Saviez-vous que Macron, Darmanin et Borne, ont rapatrié des femmes djihadistes. Elles sont aujourd'hui en prison et vont sortir bientôt. Quel pays après 25 attentats rapatrie des djihadistes et les mets sur son sol ? Quel pays est assez fou ! C'est de la haute trahison, c'est de la non-assistance à peuple en danger", conclut-il.