Picardie Debout, L’Après et Générations réunis fin août pour entamer un rapprochement

Picardie Debout, L’Après et Générations organiseront ensemble des universités d’été les 30 et 31 août à Châteaudun. Un premier pas vers la création éventuelle d’un pôle commun à gauche, en vue notamment de la présidentielle 2027. Les organisateurs appellent à dépasser les divisions, y compris avec LFI et les écologistes.







Le mouvement Picardie Debout de François Ruffin, L'Après cofondé par plusieurs députés "purgés" de LFI, Générations fondé par Benoît Hamon, se retrouveront pour des universités d'été communes fin août, prélude à la création éventuelle d'un "outil commun", ont-ils annoncé dimanche.

"On souhaite clairement (...) que nous puissions créer les conditions d'un outil commun, est-ce que c'est un pôle unitaire ou une fédération unitaire on verra", et, "première chose (...), fin août nous nous retrouverons dans un cadre commun", a affirmé le député Alexis Corbière en clôture du congrès constitutif de L'Après à Paris.

Ces universités d'été "des unitaires" se dérouleront les 30 et 31 août à Châteaudun (Eure-et-Loir), a-t-il précisé à l'AFP. L'Après (Association pour une république écologique et sociale) avait été fondée en juillet 2024 par plusieurs députés ou ex-députés - dont Clémentine Autain, Alexis Corbière, Danielle Simonnet ou encore Raquel Garrido - en rupture avec LFI.

Le Congrès a réuni 175 délégués, et le mouvement rassemble plus de 2.000 adhérents qui "payent des cotisations", selon Alexis Corbière.

"Bétonner un socle au premier tour"

Ses dirigeants y ont une nouvelle fois appelé à l'unité de toute la gauche pour la présidentielle de 2027, LFI comprise.

"Si certains disent, je ne participerai pas à tout processus unitaire (...) très bien, mais n'empêche pas ceux qui veulent le faire, on demande plutôt qu'ils se décalent", a dit Alexis Corbière, visant le député européen Raphaël Glucksmann, qui pourrait incarner une candidature sociale-démocrate en 2027 et ne souhaite pas participer à une primaire.

Mais "la radicalité et la pureté du programme porté par la division extrême, ça ne marche pas non plus (...) Parce que bétonner un socle au premier tour quand ça a pour conséquence immédiate et mécanique de bétonner un plafond pour le second tour, ce n'est pas une stratégie qui marche", a-t-il ajouté, cette fois à destination de Jean-Luc Mélenchon.

Avant ces universités d'été, les dirigeants de L'Après se retrouveront le 2 juillet autour de l'éphémère candidate à Matignon Lucie Castets et de la secrétaire nationale des Ecologistes, Marine Tondelier, pour réfléchir à cette candidature commune.