"Peut-être qu'il faut passer à l'action" : Eric Zemmour alimente les spéculations sur 2022

"Je fais de plus en plus de propositions", souligne le polémiste Eric Zemmour dans une vidéo diffusée dimanche soir sur sa chaîne Youtube. En intervenant "tous les soirs" sur la chaîne de télévision CNews, "je pense de plus en plus à comment mettre en application ce que je dis", explique l'éditorialiste. L'hypothèse de sa candidature à la présidentielle 2022 agite désormais l'extrême droite, Marine Le Pen estimant dimanche que celle-ci risquerait d'affaiblir "le camp national".

"La prophétie ne suffit pas"

Dans sa vidéo, Eric Zemmour file la comparaison avec le journaliste monarchiste et nationaliste de l'Action française, Jacques Bainville (1879-1936), disant à la fin de sa vie "avoir toujours eu le tort de ne pas viser assez haut". "J'ai depuis vingt ans annoncé, prophétisé, en vain pour l'instant, en disant, 'voilà ce qu'il va arriver'. J'ai longtemps pensé que cela suffisait. (...) Là, en voyant les états d'âme de Jacques Bainville… Peut-être qu'il faut passer à l'action car la prévision, la prédiction, même la prophétie, ne suffit pas."

L'éditorialiste de 62 ans revient longuement sur ses thèmes de prédilection : l'immigration, l'islam et la "femme voilée". "De Marine Le Pen à Emmanuel Macron, ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Ils ont tous compris que la sécurité allait être au centre de la présidentielle. Très bien, mais le sujet, ce n'est pas la sécurité, la sécurité est un problème parce que nous vivons un changement de peuple et une guerre de civilisation sur notre sol", estime-t-il.

"N'affaiblissez pas le camp national", lance Le Pen

Les spéculations se multiplient sur les velléités d'Eric Zemmour de franchir le pas vers la politique active, tandis que différentes personnalités se prononcent pour le soutenir. Mais selon la cheffe du RN, "objectivement, c'est une candidature qui peut aider Emmanuel Macron à arriver en tête à l'élection présidentielle, ce que les sondages ne lui accordent pas pour l'instant".

Marine Le Pen a indiqué s'être entretenue avec le journaliste. "Je lui dis : vous êtes un éditorialiste et un écrivain respecté et écouté. N'affaiblissez pas, même un tant soit peu, le camp national auquel vous êtes attaché", a-t-elle commenté, sans vouloir s'avancer plus avant sur la teneur de cet échange.