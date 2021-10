Pêche : Annick Girardin dénonce la "mauvaise volonté" du Royaume-Uni

INTERVIEW

Interdiction de débarquement", contrôles douaniers accrus : la décision est tombée. La France a annoncé l'entrée en vigueur mardi prochain de premières mesures de rétorsion contre les îles anglo-normandes et Londres, qui les a jugées "décevantes" et "disproportionnées" par rapport au conflit qui les oppose sur le nombre de licences accordées aux pêcheurs français après le Brexit. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a aussi évoqué une riposte graduelle, avec une possible "deuxième série de mesures", "notamment des mesures énergétiques qui ont trait à la fourniture d'électricité pour les îles anglo-normandes".

"Le Royaume-Uni n'assume pas sa signature"

Ces sanctions ont été mises à exécution dès la nuit de mercredi à jeudi avec la verbalisation de deux navires britanniques dans la Manche. Le premier bateau a été verbalisé pour entrave aux contrôles et le deuxième parce qu'il ne figurait pas sur la liste des navires licenciés. Invitée d'Europe Midi jeudi, Annick Girardin, ministre de la Mer a dénoncé la "mauvaise volonté" du Royaume-Uni.

"Au soir de l'acceptation de cet accord concernant la pêche, le président de la République a rappelé que nous serions aux côtés des pêcheurs pour défendre leurs intérêts et les accompagner avec un plan de 100 millions d'euros. Depuis neuf mois, Clément Beaune et moi travaillons avec les professionnels et les élus de tous les territoires pour obtenir les licences. Ca concerne les Hauts-de-France, la Normandie et la Bretagne. Nous attendons encore et le compte n'y est pas. Il y a une date limite et il y a urgence parce que des gens ne peuvent pas aller pêcher depuis mois", a-t-elle affirmé.

Alors que Jean Castex a laissé la porte ouverte à de nouvelles discussions si la Grande-Bretagne respecte ses engagements, Annick Girardin a estimé de son côté que le Royaume-Uni n'assume pas sa signature. "Il y a une mauvaise volonté à travailler sur les dossiers français", a poursuivi la ministre. "Aujourd'hui nous disons stop."

Un communiqué du ministère français de la Mer et du secrétariat aux Affaires européennes a justement précisé les mesures mercredi soir : "interdiction de débarquement des navires de pêche britanniques dans les ports désignés", c'est-à-dire les six ports français où la débarque s'effectue actuellement, ainsi qu'un "renforcement des contrôles" sanitaires, douaniers et de sécurité des navires britanniques. Enfin, une mesure va encore plus loin, annonçant un zèle particulier dans les "contrôles des camions à destination et en provenance du Royaume-Uni", quelle que soit leur cargaison.