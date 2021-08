Pass sanitaire : "Le président organise une vaccination obligatoire déguisée", tacle Bompard

INTERVIEW

Le pass sanitaire est entré dans le quotidien des Français depuis lundi. Aller boire un verre, manger au restaurant ou se rendre au cinéma est désormais encadré par ce nouveau dispositif, et ce malgré les contestations dans la rue. Invité de Lionel Gougelot sur Europe Matin, Manuel Bompard, député européen et chef de la délégation France insoumise au Parlement, a dit son hostilité ce vendredi quant à l'instauration du pass sanitaire, taclant ainsi la stratégie mise en place par le chef de l'Etat dans cette crise sanitaire.

"Une société du contrôle généralisé"

"Il est clair que le président de la République, en mettant en place le pass sanitaire et en organisant le déremboursement des tests, organise une vaccination obligatoire déguisée. Il aurait sans doute mieux fait de le dire comme tel et les gens n'auraient pas eu le sentiment d'être pris pour des imbéciles", a-t-il jugé. "La vaccination obligatoire sur certains types de traitements avec un peu de recul peut être un bon outil, mais aujourd'hui sur un vaccin contre le Covid, ce serait contre-productif", a poursuivi Manuel Bompard qui s'est également interrogé sur les raisons qui ont poussé l'exécutif à ne pas suivre les recommandations de l'OMS à ce sujet.

Celui qui sera une nouvelle fois le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle 2022 s'est aussi dit opposé à la mise en place du pass sanitaire."Je pense que cette mesure instaure progressivement une sorte de société du contrôle généralisé qui ne paraît pas indispensable pour faire face à l'épidémie et génère au contraire des fractures dans la société", a-t-il encore affirmé.

"Crispations" dans la population

"Le gouvernement a pris une bien mauvaise décision qui se traduit pas des crispations et une hostilité très forte dans la population", a-t-il conclu en référence aux manifestations qui ont lieu un peu partout en France contre le pass sanitaire. "Je soutiens ce mouvement, en revanche je fais la part des choses et je sais prendre mes distances vis-à-vis de certains propos et comparaisons fallacieuses qui peuvent être faites dans ces manifestations", a précisé Manuel Bompard en référence notamment à la pancarte antisémite dans le cortège à Metz qui a provoqué l'indignation.