Manifestations anti-pass sanitaire : de nombreux rassemblements attendus ce samedi en France

Au lendemain de la promulgation de la loi sur l'extension du pass sanitaire, la mobilisation contre cet outil de lutte contre l'épidémie de Covid-19 s'annonce importante ce samedi en France. Environ 200.000 manifestants sont attendus par les autorités dans plus de 150 villes du pays. En plein été, les cortèges n'ont cessé de gagner en importance depuis l'instauration, le 21 juillet, du pass sanitaire dans certains lieux de loisirs et de culture. Ils ont rassemblé plus de 204.000 personnes le 31 juillet, contre 161.000 une semaine plus tôt, selon le ministère de l'Intérieur. "On attend globalement le même nombre de manifestants", pronostique une source policière.

10.000 personnes attendues à Paris

À Paris, les renseignement territoriaux attendent plus de 10.000 personnes. Quatre manifestations sont prévues. L'une d'elles partira du métro Pont-de-Neuilly à 12h30. Elle a été déclarée par un ancien "gilet jaune". C'est la mobilisation la plus à risque, a confié une source policière à Europe 1.

Les forces de l'ordre se préparent par ailleurs à des cortèges sauvages et à des tentatives de certains manifestants, comme samedi dernier, de rejoindre les Champs-Élysées, le symbole de la contestation depuis la mobilisation des "gilets jaunes".

Environ 10.000 personnes sont également attendues à Montpellier. Les autorités anticipent également des rassemblement de 4.000 à 8.000 manifestants à Toulon, Bordeaux, Perpignan, Nice, Mulhouse et Nantes. Des centaines de groupes ont relayé ces appels à manifester contre le pass sanitaire sur les réseaux sociaux. Leur mot d’ordre : la défense des libertés individuelles et un rejet de la politique d’Emmanuel Macron. Et à deux jours de l'entrée en vigueur de l'extension de ce pass sanitaire pour les adultes, un autre sujet cristallise déjà la colère des manifestants. C'est la question de l'élargissement de ce pass aux enfants dès l'âge de 12 ans. Celui-ci est prévu pour le 30 septembre prochain.

55% des Français disposés à présenter un pass sanitaire dans les cafés et restaurants

Dès jeudi soir, quelques centaines de manifestants s'étaient déjà réunis devant le Palais-Royal à Paris, non loin du Conseil constitutionnel, en brandissant des pancartes marquées "pass de la honte", "boycott total" ou "refusez d'être cobaye".

Ces manifestations ont lieu alors que 55% des Français se disent disposés à présenter un pass sanitaire pour se rendre dans les cafés et restaurants et 63% pour embarquer dans un train ou dans un avion, selon une enquête Elabe pour Les Échos, Radio Classique et l'Institut Montaigne, publiée le 4 août. 20% des sondés disent par ailleurs "soutenir" le mouvement de contestation, 17% éprouver de la "sympathie" à son égard.