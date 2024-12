Pascal Praud et vous - Un auditeur réclame le départ d'Emmanuel Macron, la députée macroniste Prisca Thévenot lui répond

Lors de son allocution, Emmanuel Macron a coupé court à toute volonté de démissionner, malgré la censure de son gouvernement. La députée du camp macroniste, Prisca Thévenot, répond un auditeur de l'émission "Pascal Praud et vous" - tous les jours de 11 heures à 13 heures - qui réclame le départ du président. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

"Il faut qu'il s'en aille !" : Franck, cordonnier, réclame dans l'émission Pascal Praud et vous la démission d'Emmanuel Macron, dans un contexte de blocage politique après la chute du gouvernement Barnier. Invitée sur Europe 1, Prisca Thévenot, députée d'Ensemble pour la République et ancienne porte-parole du gouvernement, lui répond, soulignant le risque de remise en cause de la légitimité d'une élection au suffrage universel direct.