Pascal Praud et vous - «Submersion» migratoire : «On ne choisit absolument pas l'immigration qui vient en France», selon Louis de Raguenel

Alors que François Bayrou a affirmé que la France était confrontée à une "submersion" migratoire, Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1, estime que le pays ne choisit pas l'immigration qu'il accueille. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Le Premier ministre François Bayrou a confirmé ses propos mardi à l'Assemblée sur la "submersion" migratoire en France. Selon les informations d'Europe 1, trois migrants afghans sont suspectés d'avoir roué de coups un médecin à Calais avant d'être interpellés. Une illustration pour Louis de Raguenel que la politique migratoire du pays ne fonctionne pas correctement.

"54.000 personnes ont un titre de séjour au motif économique sur 330.000 délivrés chaque année. On ne choisit absolument pas l'immigration qui vient en France. Tous le reste des migrants dits 'économiques' viennent faire en réalité les métiers que les Français ne veulent plus faire", affirme-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.