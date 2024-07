Pascal Praud et vous - Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1, décrypte la stratégie de Macron pour essayer de conserver le pouvoir

"Emmanuel Macron envisage mercredi prochain en Conseil des ministres de faire le plus vaste mouvement préfectoral depuis 2017", a estimé Louis de Raguenel, dans l'émission "Pascal Praud et vous". Un moyen d'essayer de conserver le pouvoir après la victoire du Rassemblement national au premier tour des législatives. Ce qui explique, selon le chef du service politique d'Europe 1, pourquoi le président appelle à un"large rassemblement" contre le RN au second tour des législatives. "Pour nommer un préfet, il faut une double signature. Il faut celle du ministre de l'Intérieur et celle du président de la République. Et Emmanuel Macron sait que si Jordan Bardella devient Premier ministre la semaine prochaine, il aura plus de mal à nommer qui il veut", précise Louis de Raguenel.