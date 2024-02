Pascal Praud et vous - «Robert Badinter est devenu une légende», l'hommage de Jack Lang à l'ancien garde des Sceaux

Jack Lang et Robert Badinter se connaissaient particulièrement bien, puisqu'ils ont tous les deux fait partie du gouvernement sous la présidence de François Mitterrand dans les années 1980. Dans l'émission Pascal Praud et vous, l'ex-ministre de la Culture a rendu hommage à son homologue de la Justice, artisan de l'abolition de la peine de mort en 1981 et décédé dans la nuit de jeudi à vendredi. "Il savait mieux que d'autres exprimer son attachement à la liberté. Je dirai que dire le nom même de Robert Badinter, c'est dire le mot 'liberté' (...). L'abolition de la peine de mort a été un moment très fort dans la vie du pays. Robert Badinter est devenu légendaire, c'est une légende."