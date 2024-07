Pascal Praud et vous - «Renaissance n’est pas prêt à lâcher le pouvoir», affirme Laurent Jacobelli

Le Rassemblement national est arrivé en tête du premier tour des élections législatives, avec 34% des suffrages exprimées. En vue du second tour, le Nouveau Front populaire et le camp présidentiel semble se rapprocher pour faire barrage au RN et les empêcher d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Invité de Pascal Praud et vous, de 11h à 13h sur Europe 1, Laurent Jacobelli, candidat RN dans la huitième circonscription de Moselle, estime que "Renaissance n'est pas prêt à lâcher le pouvoir", raison pour laquelle "ils rêvent de s'unir avec des alliés improbables pour ne surtout pas lâcher le pouvoir". "Ils ne veulent pas reconnaître leurs échecs et si ça doit nuire à la France, tant pis", a-t-il déclaré.