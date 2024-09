Pascal Praud et vous - Quête d'un Premier ministre : «On est arrivé au bout de la Ve République», estime un sympathisant LFI

Après Thierry Beaudet, le président du Cese, voici que les noms de Xavier Bertrand et de Bernard Cazeneuve ressortent ce mardi pour Matignon. Mais le président Emmanuel Macron n'a pas encore tranché et compte poursuivre les consultations politiques en vue de nommer un Premier ministre qui ne sera pas censuré par l'Assemblée nationale. Pour Christian, auditeur sympathisant de La France insoumise, "on est arrivé au bout de la Ve République". "Le président a tous les pouvoirs, il peut nommer un Premier ministre quand il en aura envie, il peut faire ce qu'il veut même s'il n'a pas la majorité. Il faisait déjà du 49.3, donc on est au bout du bout", estime-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.