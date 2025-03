Pascal Praud et vous - Procès du RN : «C'est inconcevable d'avoir des assistants parlementaires qui ne font pas de politique», estime Gilbert Collard

En parallèle du procès des assistants parlementaires du FN devenu le RN, l'ex-eurodéputé Gilbert Collard (2019-2024) estime dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, qu'il est inconcevable que ces derniers ne fassent pas de "politique". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Alors que Marine Le Pen est jugée avec huit autres eurodéputés du Rassemblement national dans l'affaire des assistants parlementaires, Gilbert Collard, ancien député européen du RN entre 2019 et 2024, évoque le procès dans l'émission Pascal Praud et vous, et la difficulté d'évoquer un détournement de fonds publics. "On a un article 4 de la Constitution qui dit que les partis politiques concourent à la vie démocratique. Donc, c'est inconcevable d'avoir des assistants parlementaires qui ne fassent pas de la politique", affirme-t-il sur Europe 1.