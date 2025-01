Pascal Praud et vous - Mort de Jean-Marie Le Pen : «Marine Le Pen avait pour son père une admiration très grande», confie Gilbert Collard

Article Suggestions

La relation entre Jean-Marie Le Pen et sa fille Marine a été marquée par des hauts et des bas. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Gilbert Collard souligne que la finaliste de la dernière élection présidentielle vouait "une admiration très grande" pour son père. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.