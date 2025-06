Pascal Praud et vous - Décès de Philippe Labro : «Il a toujours eu le sens du grand public», se souvient l'ancien patron de RTL

Christopher Baldelli, ancien patron de RTL, était l'invité de l'émission "Pascal Praud et vous". Ce mercredi, l'écrivain et journaliste Philippe Labro est décédé à l'âge de 88 ans. Malgré sa culture riche, Philippe Labro "a toujours eu le sens du grand public", raconte Christopher Baldelli. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Après le décès ce mercredi de l'écrivain et journaliste Philippe Labro à l'âge de 88 ans, les hommages se succèdent dans l'émission Pascal Praud et vous. L'ancien patron de RTL entre 2009 et 2019, Christopher Baldelli, a bien connu Philippe Labro. "La chose que j'ai adorée chez Philippe Labro, c'est qu'un homme aussi cultivé, qui était lui-même un artiste, ait toujours eu le sens, quand il a dirigé des médias, du grand public", dit-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Avant d'ajouter : "C'est quelque chose qu'on partageait tous les deux. La volonté de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à la culture. Pas d'élitisme, pas de parisianisme même s'il pouvait être très pointu en matière culturelle. Mais cette volonté de donner et d'être généreux vis-à-vis du public, pour moi, c'est une de mes règles de vie. C'est ce que j'ai toujours trouvé et aimé chez Philippe Labro, au-delà de l'homme lui-même", conclut-il.