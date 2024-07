Un nouveau front républicain contre le Rassemblement national va-t-il se mettre en place ? C'est l'enjeu du second tour des élections législatives, où de nombreux candidats du Nouveau Front populaire et de la majorité présidentielle se sont désistés afin d'empêcher le RN d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Du côté des partisans de la gauche, il n'y a pas de doute : il faut barrer la route au RN. "Jordan Bardella est un pantin qui récite sa leçon, il ne va pas dans les problèmes de fond", a souligné Rachida, auditrice de Pascal Praud et vous, ce mercredi.

Franco-algérienne, qui "a sa préférence pour Raphaël Glucksmann", estime que Jordan Bardella ne "parle jamais des hôpitaux et des personnes en situation de handicap". Elle met également en garde contre le climat social qui pourrait advenir si le Rassemblement national accédait au pouvoir "On vous traite d'Arabes ou de sale bougnoule, c'est à cause du RN. C'est un parti raciste, la plupart des gens avec qui je discute ont ce sentiment".