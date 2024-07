Pascal Praud et vous - Législatives 2024 : «Le Premier ministre du gouvernement du NFP devra faire consensus», affirme la porte-parole du PS

Au lendemain du second tour des élections législatives 2024, il apparait que le Nouveau Front populaire (NFP) dispose d'un plus grand nombre de députés que les autres groupes de l'Assemblée nationale. Ce qui peut permettre à l'alliance de gauche de proposer un nouveau Premier ministre au président Emmanuel Macron. Chloé Ridel, porte-parole du Parti socialiste, explique dans l'émission Pascal Praud et vous que ce nouveau chef du gouvernement peut faire l'objet d'un vote interne.

"Les discussions sont en cours et le champ des possibles est assez ouvert. On a posé un principe de base, c'est que le ou la Première ministre du gouvernement du Nouveau Front populaire devra faire consensus", ajoute-t-elle au micro de Pascal Praud.