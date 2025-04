Pascal Praud et vous - Journalistes de Frontières pris à partie : «Une femme de gauche dit défendre les femmes, et en bouscule une autre, c'est une honte»

Des députés du Nouveau Front populaire ont pris à partie des journalistes du média Frontières à l'Assemblée nationale. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, une auditrice déplore le comportement d'une élue LFI. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

"Vous êtes des fascistes, ce n'est pas ça le travail de journalistes" : des députés issus du Nouveau Front populaire ont pris à partie des journalistes du média identitaire Frontières à l'Assemblée nationale, et ces derniers ont dû être exfiltrés. Une scène qui a choqué Pascal Praud, et également Pauline, auditrice de l'émission Pascal Praud et vous. "C'est lamentable pour un pays tel que la France car elle se passe à l'Assemblée nationale. Le bouquet, c'est une femme de gauche (Claudia Rouaux, députée PS, ndlr) qui dit défendre les femmes, et qui en bouscule une autre (la journaliste Louise Morice, ndlr) (...) C'est une honte", lâche cette auditrice d'Europe 1.