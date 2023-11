Pascal Praud et vous - «J'en ai assez de me laisser insulter» : la réponse de Jordan Bardella aux propos d'Éric Dupond-Moretti

Les députés du Rassemblement national ont quitté l'hémicycle mardi, après la prise de parole d'Éric Dupond-Moretti. Le garde des Sceaux a appelé le parti à "chasser de ses rangs" les "identitaires, nazillons, racistes et antisémites". Marine Le Pen a par la suite annoncé qu'elle déposerait une plainte devant la Cour de justice de la République, ce que confirme Jordan Bardella, président du RN et invité de l'émission Pascal Praud et vous. Au micro d'Europe 1, le député européen estime que le ministre de la Justice se comporte "comme un chef de gang", et dit son ras-le-bol de "se laisser insulter" par les membres du gouvernement.