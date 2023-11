Éric Dupond-Moretti attaque le RN à l'Assemblée, Marine Le Pen annonce une «plainte»

Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a appelé mardi le Rassemblement national à "chasser de ses rangs" les "identitaires, nazillons, racistes et antisémites", Marine Le Pen annonçant en retour une "plainte" contre le ministre. Lors de la traditionnelle session de questions au gouvernement, le ministre - qui connaîtra mercredi le jugement de la Cour de justice de la République dans son procès pour prise illégale d'intérêts - était interrogé par la députée RN Michèle Martinez (Pyrénées-Orientales), peu après que l'Assemblée eut observé une minute de silence en hommage au jeune Thomas, poignardé à mort dans la Drôme.

"Vos propos sont incendiaires"

"La barbarie se déchaîne dans notre pays et la liste des victimes s'allonge", mais "vous restez plutôt prompt à dénoncer la légitime indignation de l'opposition que les auteurs de ces faits", a notamment critiqué la députée. "Vous préférez opposer la France rurale et tranquille, catholique et blanche, à la France des cités, la France des Mohammed, des Mouloud, et des Rachid", a d'abord vertement répondu Eric Dupond-Moretti.

"Nous faisons en sorte que les trafiquants de drogue, que les criminels qui sont dans les cités soient interpellés et jugés de plus en plus sévèrement. Mais je pense aussi aux Français, à nos compatriotes (...) qui vivent dans nos quartiers, dans les cités et qui ne méritent pas de lire sur les murs : mort aux Arabes", a-t-il poursuivi à l'adresse des députés RN.

Une réponse "ordurière"

"Vos propos sont incendiaires et ils amènent dans la rue les militants de l'ultradroite qui sont bien plus proches de vous que de moi", a-t-il critiqué, en référence à une expédition punitive de militants dans la Drôme ce weekend. "Pour être crédible, faites le ménage. Chassez de vos rangs les 'gudards', les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites qui sont en réalité planqués dans vos officines économiques", a encore lancé Eric Dupond-Moretti, alors que les députés RN quittaient l'hémicycle en signe de protestation.

Devant les journalistes, la présidente du groupe Marine Le Pen a dénoncé une "réponse ordurière", qui insulte "des millions de Français" à travers leurs députés RN. "Nous allons déposer devant la Cour de justice une plainte pour que le ministre s'explique de ses injures et accessoirement de ses diffamations", a déclaré Marine Le Pen, sans plus de précisions.