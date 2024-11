Pascal Praud et vous - «Quel exemple donnons-nous si nous ne sommes pas en capacité de débattre à l'Assemblée dans le calme ?»

"Est-ce qu'un maire doit être à portée de baffe ? Bien sûr que non", affirme Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation. Invitée dans l'émission Pascal Praud et vous avant le Congrès des maires de France, l'ex-ministre de la Santé revient sur l'insécurité face à laquelle de nombreux maires sont confrontés, et "la notion de respect" que beaucoup d'édiles réclament au quotidien, "y compris dans des instances ne serait-ce que l'Assemblée nationale. Quel exemple donnons-nous si nous ne sommes pas en capacité de débattre dans le calme ?", expose-t-elle sur Europe 1.