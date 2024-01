Pascal Praud et vous - Gabriel Attal à Matignon : Macron «peut nommer le Premier ministre qu'il veut, ça ne changera rien», estime un auditeur

À 34 ans, Gabriel Attal devient le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République française. Le ministre de l'Éducation nationale a été officiellement nommé par le président Emmanuel Macron ce mardi, mais pour l'heure, nul ne sait s'il conservera son portefeuille rue de Grenelle. Dans tous les cas selon Franck, auditeur de l'émission Pascal Praud et vous, cette nomination historique ne bouleversera pas la politique actuelle. "Peu importe qu'il mette Gabriel Attal ou un autre. Emmanuel Macron mène la barque, et tant qu'il ne rectifie pas, il peut mettre le Premier ministre qu'il veut, ça ne changera rien", avance-t-il sur Europe 1.