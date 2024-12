Emmanuel Macron devrait nommer son nouveau Premier ministre ce jeudi soir, à son retour de Pologne. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, le journaliste politique Jacques Serais évoque l'hypothèse Sébastien Lecornu. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Et si le futur locataire de Matignon se nommait Sébastien Lecornu ? Le ministre démissionnaire des Armées est un potentiel successeur à Michel Barnier au poste de Premier ministre, tout comme François Bayrou ou Catherine Vautrin. Pour Jacques Serais, journaliste politique d'Europe 1, un seul indice irait dans le sens d'une nomination ce jeudi soir. "Sébastien Lecornu n'accompagne pas aujourd'hui (jeudi) le président en Pologne, alors que ce déplacement est consacré à la guerre en Ukraine (...) Il est à Paris, on peut y voir le fait qu'il se prépare", affirme-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.