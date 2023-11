Pascal Praud et vous - Élections européennes : Jordan Bardella propose à Éric Dupond-Moretti de l'affronter

Jordan Bardella aimerait affronter Éric Dupond-Moretti aux prochaines élections européennes. Après la sortie du ministre de la Justice sur le Rassemblement national mardi, dans laquelle il a appelé le parti à "chasser de ses rangs" les "identitaires, nazillons, racistes et antisémites", le président du RN lui a répondu dans l'émission Pascal Praud et vous, et lui a lancé un défi. "La dernière fois que M. Dupond-Moretti s'est présenté à une élection contre le Rassemblement national, c'était aux régionales de 2015 (2021, ndlr). Je lui propose de prendre la tête de liste du parti présidentiel et de venir se confronter sur le terrain électoral du Rassemblement national. J'espère pour lui qu'il fera un peu plus de 9% parce que si tel n'était pas le cas, ce serait une honte pour lui", a-t-il glissé sur Europe 1.