Pascal Praud et vous - Clara Chapaz, ministre du Numérique : «Je n'ai pas l'intention de mettre qui que ce soit en camp de redressement de la pensée»

La secrétaire d'État chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique, Clara Chapaz, est intervenue dans l'émission "Pascal Praud et vous" sur Europe 1 pour préciser ses propos sur la lutte contre les fausses informations sur les réseaux sociaux.

"De fausses opinions" sur les réseaux sociaux : le lapsus de Clara Chapaz, secrétaire d'État chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique prononcé à la télévision, a fait réagir de nombreux internautes. Dans l'émission Pascal Praud et vous, la ministre a tenu à préciser qu'elle parlait des fausses informations, reconnaissant que sa langue avait "fourché". "Je n'ai absolument pas l'intention de mettre qui que ce soit en camp de redressement de la pensée, et je n'ai aucun désir d'interdire (...) La liberté d'expression n'a pas de prix", a-t-elle assuré sur Europe 1.