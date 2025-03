Pas de majorité à l'Assemblée nationale, à qui la faute ? «Aux Français», rétorque la porte-parole du gouvernement

Invitée du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a affirmé que si l'Assemblée nationale n'avait pas de majorité, c'était la faute des Français. Elle affirme par ailleurs que les "Français sont comptables de leur vote" et qu'il faut respecter leur choix. Une affirmation qui ne prend pas en compte les nombreuses tractations politiques qui ont précédé les élections législatives.

Alors que le gouvernement fête ses 100 jours, Sophie Primas le reconnaît : nous ne sommes à "l'abri de rien" concernant une éventuelle censure. L'instabilité politique reste donc de mise encore aujourd'hui, et depuis la dissolution surprise annoncée par Emmanuel Macron le 9 juin 2024, au soir des élections européennes.

"L'erreur" de la dissolution

Dès lors, une certaine dissonnance se fait entendre au sein de tous les gouvernements qui se sont succédés, pouvant être déstabilisante pour les Français. "Mais ce qui est déstabilisant pour les Français, c'est de ne pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale", lance la porte-parole du gouvernement au micro du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos. Et d'asséner quand on lui demande "à qui la faute" ? : "Aux Français."

"Le président de la République a fait une dissolution, mais les Français sont comptables de leur vote. Et moi, je respecte leur vote", enchaîne la porte-parole du gouvernement. Et si elle reconnaît que cette dissolution "a été une erreur", elle répète qu'il "faut respecter ce que les Français ont voté. Et ce qu'ils ont voté, c'est pas de majorité à l'Assemblée nationale". Une affirmation qui omet les très nombreuses tractations politiques qui ont précédé ces élections législatives, notamment une importante vague de désistements de certains candidats qui a fait bouger les lignes.