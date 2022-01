Pas d'anonymat des parrainages : «C’est un scandale démocratique», dénonce Zemmour

INTERVIEW

Eric Zemmour souhaite la suppression de l'anonymat pour les parrainages en vue de l'élection présidentielle . Invité au micro de Sonia Mabrouk ce jeudi matin sur Europe 1, le candidat à l'élection présidentielle a dénoncé la transparence totale du système actuel, avant de lancer un appel au Président de l'association des maires de France, David Lisnard : "Je lui propose de donner les signatures à tous les candidats qui sont au minimum à 5 ou 8% dans les sondages".

Les parrainages devraient êtres "secrets"

"Il faudrait que les noms ne veuillent plus rien dire", prône l'ancien polémiste, pour qui le non anonymat des parrainages est un véritable frein. Eric Zemmour compte en effet, pour l'instant, "seulement" 300 promesses de parrainages de maires, alors qu'il en faut 500 pour pouvoir se présenter à la présidentielle.

Selon lui, certains n'osent pas lui afficher leur soutien : "Par exemple, hier, on a appelé un maire qui a dit à mon équipe 'J'adore Eric Zemmour. Ça fait 30 ans que j'attends cette candidature. Elle est formidable. Je l'aime, je suis d'accord avec lui'. Alors, on lui demande s'il va nous donner le parrainage. Et il nous répond : 'Oui, mais vous comprenez, j'ai un procès fait par un écolo pour une histoire et je sais que mon juge est de gauche, donc, s'il voit mon nom, je vais perdre mon procès".

Une "perversion de la loi originelle"

Eric Zemmour tient l'ancien président de la République François Hollande pour responsable de ce fonctionnement. " Il y a eu une perversion de la loi originelle par François Hollande dans le mandat précédent. Il a rendu publics les noms des maires. C'est un scandale démocratique", s'emporte Eric Zemmour, qui estime que ce système pénalise plusieurs candidats.

" Je ne pense pas seulement à moi. Je sais que Marine Le Pen aussi a du mal à avoir ses signatures alors qu'elle a déjà 200 ou 300 élus. Jean-Luc Mélenchon , lui aussi, a du mal", souligne-t-il au micro de Sonia Mabrouk. Pour l'ancien polémiste, il faudrait donner les signatures à tous les candidats qui atteignent un certain pourcentage dans les sondages. "Je propose à David Lisnard de donner les signatures à tous ces candidats, qui sont au minimum à 5 ou 8% dans les sondages. Ce serait démocratique". Et l'ancien polémiste de conclure en prenant l'exemple d'Anne Hidalgo , à la peine dans les sondages : "Elle fait moins de 5% dans les sondages. Elle va avoir 3.000 parrainages. Est-ce que vous trouvez ça normal ?", interroge-t-il.