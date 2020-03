Municipales : 18,38 % de participation à midi, cinq points en dessous de 2014

La participation pour le premier tour des municipales s'établit à 18,38 % à midi selon les données du ministère de l'Intérieur. C'est cinq points de moins que pour les précédentes élections municipales en 2014 à la même heure. Dans son allocution samedi, le Premier ministre avait confirmé le maintien du premier tour des élections, en dépit du passage en stade 3 de l'épidémie de coronavirus. Plusieurs personnalités appelaient elles au report du premier tour en raison du coronavirus.

La participation chute par endroits...

La participation la plus élevée est observée en Haute-Corse (34,51%), tandis que Paris (12,61%) et la couronne de la capitale (Essonne 11,55%, Val-de-Marne 11,61%, Seine-Saint-Denis 11,75%, Val-d'Oise 12,86%) sont les cinq départements qui se sont le moins mobilisés, dans un contexte de crise sanitaire causée par la pandémie de coronavirus. L'Oise, l'un des premiers foyers de contamination du territoire, a voté à 18,47% contre 27,95% il y a six ans.

Un certain nombre d'autres départements connaissent des baisses de mobilisation des électeurs atteignant ou dépassant 8 points par rapport à 2014. C'est notamment le cas du Nord (16,41% contre 24,04%), de la Charente (18,55% contre 29,91%), de l'Eure (18,73% contre 26,39%).

... et reste relativement stable ailleurs

A l'inverse, un nombre non négligeable de territoires connaissent une participation relativement stable. C'est notamment le cas du Pas-de-Calais, de la Manche, ou de l'Aude. La Seine-Maritime, où le Premier ministre Edouard Philippe est candidat au Havre, voit un rebond de la participation (22,74% contre 18,34% en 2014).