Parrainages : «Je ferai tout pour il n'y ait aucune signature communiste pour l'extrême droite»

Selon un nouveau décompte du Conseil constitutionnel publié la semaine dernière, certains candidats à l'élection présidentielle n'ont toujours pas obtenu le nombre suffisant de parrainages. Entre autres, Jean-Luc Mélenchon, Eric Zemmour ou la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen. Invité sur Europe Matin lundi, le candidat du parti communiste (PCF) à l'élection présidentielle, Fabien Roussel a affirmé que "si certains n'arrivent pas à les avoir, c'est qu'ils ont un problème" et s'est dit en accord avec le système actuel.

L'assurance "qu'il n'y ait pas d'aventuriers à la présidentielle"

"D'abord, les règles constitutionnelles imposent que chaque candidat réussisse à obtenir 500 parrainages de la part des 40.000 élus locaux. 500 sur 40.000... Si certains n'arrivent pas à les avoir, c'est qu'ils ont un problème avec la République et qu'ils n'arrivent pas à convaincre. Cette règle qui est mise en place par le Conseil constitutionnel vise à ce qu'il n'y ait pas d'aventuriers qui se présentent non plus à cette présidentielle", a-t-il affirmé.

"Il reste une dizaine de jours de mémoire pour aller chercher les parrainages et je suis certain qu'ils trouveront les solutions… Moi j'ai découvert que parmi les parrainages que j'ai reçus il y a beaucoup de parrainages de maires, de maires de communes rurales que je ne connaissais pas, qui ont fait le choix de me parrainer. Sans étiquette, ils se sont retrouvés dans les propos que j'ai pu tenir, sur la ruralité, sur le soutien de la France, le soutien que je porte aux communes et donc ils ont encouragé ma candidature en me soutenant", a-t-il poursuivi.

Intransigeant face à l'extrême droite

Interrogé sur le parrainage de David Lisnard à Jean-Luc Mélenchon, et sur le fait qu'il demanderait ou non aux élus PCF de parrainer d'autres candidats, Fabien Roussel a poursuivi : "Je répondrai à cette question à l'issue de cette semaine et on verra où sera Jean-Luc Mélenchon à ce moment-là. J'attends mardi soir ou jeudi soir. Mais je ne crois pas au fait qu'il n'ait pas les parrainages", a-t-il affirmé avant de justifier : "Je souhaite que l'ensemble des forces de gauche soient présentes à cette élection, et je souhaite qu'au second tour, on puisse réussir à former une majorité."

Pour autant, il a assuré qu'il ferait tout pour qu'il n'y aucune signature communiste en faveur de l'extrême droite. "J'ai toujours considéré l'extrême droite comme une menace pour la République. J'ai proposé une loi demandant de rendre inéligible celles et ceux qui sont condamnés pour avoir tenu des propos racistes et antisémites. Je serai intransigeant sur ce combat en faveur de la République et pour empêcher l'extrême droite de mettre la main sur notre pays", a-t-il assuré avant de trancher.

"Je ferai tout pour qu'en tout cas de chez moi, il n'y ait aucune signature en direction de l'extrême droite. Vous vous rendez compte du danger qu'ils représentent ?", a lancé Fabien Roussel avant de citer notamment Eric Zemmour.