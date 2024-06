Parlement européen : Valérie Hayer réélue à la tête d'un groupe centriste affaibli

L'eurodéputée française Valérie Hayer, membre du parti Renaissance d'Emmanuel Macron, a été réélue mardi présidente du groupe Renew Europe (centristes et libéraux) qui est ressorti affaibli des élections du 9 juin au Parlement européen. Valérie Hayer, seule candidate, a été réélue par acclamation lors d'une réunion du groupe. Renew Europe, qui était la troisième force dans l'hémicycle sortant avec 102 eurodéputés, n'en compte plus désormais que 74, et se voit dépasser par le groupe des Conservateurs et réformistes européens (ECR, droite radicale et extrême droite), qui affiche actuellement 83 élus.

"Nous avons collectivement montré notre résistance"

"Malgré une campagne des européennes difficile, nous avons collectivement montré notre résistance. Nous aurions, bien sûr, aimé être plus nombreux dans cette salle. Mais je crois en notre capacité d’attraction, et nous y travaillons", a déclaré Valérie Hayer lors de la réunion. "Nous nous battrons face au fléau du populisme politique et économique qui infecte la politique européenne", a-t-elle encore indiqué. Valérie Hayer, 38 ans, était tête de liste aux élections européennes du camp du président français Emmanuel Macron, qui a connu une lourde défaite, avec 14,6% des voix, face au Rassemblement national (extrême droite), qui a remporté plus de 31% des suffrages.

Élue députée européenne en 2019, Valérie Hayer est devenue présidente du groupe Renew au Parlement européen en janvier dernier, en remplacement de Stéphane Séjourné, devenu ministre des Affaires étrangères. Ce groupe centriste fait partie de la "grande coalition" avec le Parti populaire européen (PPE, droite) et les sociaux-démocrates, au sein de laquelle se sont forgés les compromis pour adopter les textes dans la législature sortante.