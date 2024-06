Législatives 2024 : Emmanuel Macron, le dernier à croire à une victoire de son camp

Plus que cinq jours avant le premier tour. Les derniers sondages des législatives indiquent toujours une grande avance du Rassemblement national, devant le Nouveau Front populaire. Le camp présidentiel reste lui toujours en troisième position. Mais pas de quoi décourager le chef de l’Etat. Malgré les enquêtes d'opinion et l'inquiétude de son propre camp, Emmanuel Macron croit toujours en une victoire. Le résident de l'Élysée est convaincu qu'un retournement de situation est toujours possible.

"Oui, on pense qu'il y a un chemin", affirme sans sourciller l'un de ses plus proches conseillers car ce n'est pas tant cette troisième place dans les sondages qui est suivie par l'entourage présidentiel, mais la dynamique.

"On a pris 7 points en deux semaines", se félicite un conseiller qui note que le 9 juin, la liste de Valérie Hayer avait obtenu 14% des voix et qu'aujourd'hui le camp présidentiel se situe autour des 20 et 21%. Autre motif d'espérance pour Emmanuel Macron : la participation. Les stratèges du Palais veulent croire en une mobilisation sans précédent de Français jusqu'ici abstentionnistes qui se mobiliseraient pour leur cause.

L'Élysée y croit toujours

"Les Français ont compris la gravité des enjeux", insiste-t-on dans l'entourage du Président. L'Élysée y croit toujours donc ou fait semblant d'y croire avec un aplomb déconcertant. Il y a trois semaines, avant les élections européennes, l'état d'esprit était exactement le même. La méthode Coué jusqu'au jour du vote.