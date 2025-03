Paris : les soutiens français de Boualem Sansal appellent à manifester mardi

Le comité de soutien français à l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné en Algérie depuis le 16 novembre, considère que les 10 ans de prison requis contre lui équivaut à une "condamnation à mort" et appelle à la manifestation à Paris mardi afin de réclamer sa libération.

Le comité de soutien français à l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné en Algérie, appelle à manifester mardi à Paris pour demander sa libération, en jugeant que les 10 ans de prison requis contre lui équivalent à une "condamnation à mort".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi L'influenceur algérien «Doualemn» interpellé et placé en centre de rétention administrative en vue de son expulsion

Le parquet a requis 10 ans de prison ferme

"Il appartient à toutes et à tous, citoyens engagés, militants des droits humains, amoureux de la liberté et acteurs culturels, de contrarier ce funeste dessein", écrit ce comité de soutien dans un appel publié par le journal La Tribune Dimanche. Parmi les signataires figure la présidente du comité, l'ancienne membre du Conseil constitutionnel Noëlle Lenoir, l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer ou encore les écrivains Georges-Marc Benamou et Alexandre Jardin.

Jeudi, le parquet algérien a requis 10 ans de prison ferme à l'encontre de Boualem Sansal, âgé de 80 ans selon son éditeur français Gallimard et accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Son cas a aggravé les tensions entre Paris et Alger.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'accusation lui reproche des déclarations en octobre au média français Frontières, réputé d'extrême droite, reprenant la position du Maroc selon laquelle son territoire aurait été tronqué sous la colonisation française au profit de l'Algérie.

Le jugement sera rendu le 27 mars

Le tribunal correctionnel de Dar El Beida, près d'Alger, rendra le 27 mars son jugement dans le procès de ce romancier connu pour ses critiques du pouvoir algérien et des islamistes, emprisonné depuis le 16 novembre à Alger, selon les médias Echorouk et TSA.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il est devenu, bien malgré lui, l'otage de cette relation devenue tourmentée entre Paris et Alger", écrit son comité de soutien. "Force est de constater que la stratégie de dialogue discret et de méthodes + douces+ n'a, pour le moment, pas donné de résultat tangible", poursuivent les signataires.

Selon eux, la situation de Boualem Sansal "s'aggrave de jour en jour", en raison de "son enfermement" et "du cancer dont (il) est atteint".