Paris endettée : les subventions attribuées par la mairie à certaines associations dans le viseur de l'opposition de droite

© J-F ROLLINGER / ONLY FRANCE / Only France via AFP

La Mairie de Paris. © J-F ROLLINGER / ONLY FRANCE / Only France via AFP

Article Suggestions

Le conseil de Paris s'est achevé vendredi et selon la mairie, la dette pourrait atteindre 9,3 milliards d'euros fin 2025. Alors que la pression fiscale se poursuit sur les Parisiens, l'opposition réclame plus de transparence sur les associations subventionnées par la ville et la création d'un comité de suivi. 270 millions d'euros sont versés chaque année à ces dernières, quelques dizaines d'entre-elles sont dans le viseur de l'opposition.