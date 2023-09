Pape François à Marseille : avant la messe au Vélodrome, le Saint-Père rencontrera Emmanuel Macron

Après avoir accueilli le roi Charles III et son épouse en début de semaine, Emmanuel Macron et la Première dame vont accueillir le pape François ce samedi, aux alentours de 10 heures du matin, au Palais du Pharo. C'est dans ce lieu que le chef de l'État et le souverain pontife auront un entretien en tête-à-tête. La crise migratoire et la situation sur l'île de Lampedusa seront sûrement au cœur des échanges entre les deux hommes. Le pape a fait de la question du sort des migrants le thème principal de cette visite à Marseille.

"J'espère que j'aurai le courage de dire tout ce que j'ai à dire"

Dans son avion qui le conduisait vers la cité phocéenne, le pape a lâché cette phrase sur l'accueil des migrants : "J'espère que j'aurai le courage de dire tout ce que j'ai à dire". Car les mots du pape, que ce soit pour Emmanuel Macron le matin, ou devant les 57.000 personnes réunies au Stade Vélodrome pour une grande messe durant l'après-midi, seront particulièrement attendus et auront une résonance très politique. C'est pour mettre en avant la situation des migrants en Méditerranée que le pape avait dit, avant son départ, qu'il se rendait "à Marseille et pas en France".

Reste qu'un autre sujet pourrait également faire réagir le pape durant sa visite de deux jours, la question de l'euthanasie. Emmanuel Macron souhaite engager la France vers une législation qui permettrait à chacun d'obtenir le droit de décider de sa propre mort.