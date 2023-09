À Vintimille, les habitants demandent à ce que la France accueille des migrants

C'est jour de marché dans la petite ville colorée de Vintimille, située à quelques kilomètres de la frontière entre l'Italie et la France. Une ville qui subit la crise migratoire qui touche le pays. Chaque jours, de plus en plus de migrants arrivent en ville. Ils sont des dizaines, entassés face à la gare, sur les plages et même dans les parkings. Ils tentent inlassablement de passer la frontière pour rejoindre des pays comme la France ou l'Allemagne.

"La France doit les accueillir"

Pour les migrants, l'Italie n'est qu'un point de passage pour entrer en Europe. Seulement, Gérald Darmanin a annoncé que la France n'en accueillerait aucun venant de Lampedusa. Une décision qui provoque une stagnation des migrants dans la ville de Vintimille, une situation qui crée des problèmes. "Ils doivent pouvoir passer la frontière car nous avons des problèmes d'insécurité ici, à partir de 18 ou 19 heures, on ne sait pas si ces gens volent. J'ai peur", confie Monica, 50 ans, exaspérée par la situation et qui estime que la France doit accueillir ces personnes.

Les habitants de Vintimille, comme Francesco, expert-comptable, réclament la solidarité de l'Europe envers l'Italie. Selon eux, le pays ne peut pas supporter à lui seul, un tel afflux de migrants. "Je pense que l'Europe doit prendre des immigrants comme nous le faisons, mais il faut aussi aider leurs pays d'origine". Le risque serait que ces migrants, désœuvrés par la situation et refusant de s'installer en Italie, tombent dans une délinquance de passage, dans une ville victime de sa situation géographique.