«On n'a pas parlé des vrais sujets» : la campagne électorale laisse un goût amer

REPORTAGE

Le résultat du premier tour de l'élection présidentielle sera bientôt connu. La campagne électorale officielle se termine ce vendredi à minuit. Elle aura été très particulière, car il y n'y aura pas eu de débats projet contre projet entre les candidats. Une campagne électorale qui laisse un goût amer dans la bouche des électeurs. Reportage à Strasbourg d'Europe 1.

"On n'a pas parlé des vrais sujets"

Ici, la plupart des gens dénoncent une campagne électorale au rabais, presque comme s'il n'y en avait pas eu. "C'est venu très vite. En fait, on n'a rien calculé entre le corona et la guerre en Ukraine. Les débats, c'est vraiment 0", explique un homme au micro d'Europe 1.

"À la trappe, la campagne. Pourquoi ? Parce que le président s'est déclaré en dernière minute et a négligé un certain nombre de chaînes et d'antennes. Il ne débat pas avec les onze autres", livre un homme. "On n'a pas parlé des vrais sujets, pas assez du moins", détaille une passante.

"J'espère que l'abstention ne l'emportera pas"

Et alors que plusieurs sondages estiment que l'abstention pourrait flirter avec les 30%, ici les passants sont certains d'aller voter dimanche. "C'est un devoir civique. Il faut aller voter quoi qu'il arrive. Même s'il pleut ou il neige", raconte un homme.

"Personnellement, je ne suis pas là pour le premier tour, mais j'ai établi une procuration au nom de ma compagne", déclare un passant. "J'espère que l'abstention ne l'emportera pas", renchérit une autre.

Lors de la dernière présidentielle, à Strasbourg, plus de 78 % des électeurs s'étaient rendus aux urnes pour le premier tour.