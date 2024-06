«On est ridicule» : face à l'union de la gauche, la colère s'élève chez les électeurs de droite

Le Nouveau Front Populaire en ordre de bataille. Ce week-end, l’alliance des gauches a poursuivi sa campagne législative, avec notamment le dépôt des derniers candidats dimanche. Le bloc de gauche s’est aussi rendu la tâche plus simple avec l’annonce du retrait d’Adrien Quatennens dans le Nord.

Malgré les divergences, les différents partis semblent pour le moment réussir à s’entendre en mettant de côté leurs différends. À droite, c'est tout le contraire. Les LR se déchirent et le divorce Zemmour/Maréchal affaiblit l’extrême droite. Une situation mal vécue par les électeurs de droite comme dans les allées des marchés à Toulouse qu'Europe 1 a pu rencontrer.

"Il faut que les politiques arrêtent de faire leur guerre d'ego"

"C'est de la frustration, c'est de la colère." Sur la place du marché, Pauline, électrice Les Républicains depuis toujours, désespère de ne pas voir la droite s'unir. "On est ridicule, toujours parce que la gauche, si elle arrive à s'associer, ils arrivent à faire des grandes parades ensemble. Cette famille politique dit : 'On est tous d'accord, on est tous dans le même bateau, il n'y a plus de parti, on est la gauche'. J'aimerais bien qu'on dise : 'On est à droite'. Peu importe les idées de chacun, on a tous quelque part les mêmes idées", explique-t-elle.

Un peu plus loin, près du stand de fruits et de légumes, ces électeurs des Républicains estiment que la victoire passera uniquement par une alliance des droites. "À un moment donné, il faut que les politiques arrêtent de faire leur guerre d'ego et qu'ils avancent pour avoir un but : améliorer le quotidien les Français. Et c'est là où l'on va pouvoir faire des belles choses", explique un marchand.

Une autre ajoute : "Mais disons que moralement, ça me dérange. Mais en même temps, c'est vrai que dans la politique, des fois, on est obligé de passer par là pour avoir le pouvoir. On va prendre les Français pour des imbéciles, il n'y a que la droite pour redresser le pays", juge-t-elle. Pour le moment, aucun signe d'union ne semble être à l'ordre du jour du côté des dirigeants de droite.