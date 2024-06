«Ce genre d'alliance, moi, je suis choquée» : ils sont de gauche mais ne voteront jamais pour le Nouveau Front populaire

Tractage place du Concert, à Lille, pour ces militants socialistes et d'Europe-Écologie Les Verts : "Bonjour, Messieurs, Dames, je peux vous proposer une lecture avant les élections ?". En face, des électeurs comme Stéphane. Lui, il se définit comme social-démocrate et le Nouveau Front Populaire, il n'en veut pas.

"Entre LFI et le Rassemblement national, c'est la peste et le choléra"

"Je ne voterai pas pour un parti où il y a des gens de La France insoumise, voilà. Entre LFI et le Rassemblement national, c'est la peste et le choléra. Aujourd'hui, c'est un vrai problème", car je ne sais pas vers qui me tourner, souffle-t-il.

Même constat pour cette électrice, qui a du mal à regarder le logo insoumis sur le tract : "Je suis d'origine polonaise. J'ai de la famille juive aussi. Et quand je vois ce genre d'alliance, en tant qu'immigré polonaise, moi, je suis choquée. Ma famille également. C'est virale. On peut passer sans faire des alliances sans La France insoumise". Jean-Luc Mélenchon est un repoussoir, conclut-elle. Mais voter blanc serait inutile et irresponsable. "Voter RN, complètement fou dans mon cas".