«On a très envie de vous» : les Jeunes avec Macron lance une campagne d'affichage...suggestive

Une affiche quelque peu suggestive. Dès demain, 25.000 affiches en soutien au président seront placardées un peu partout en France par les Jeunes avec Macron, les JAM. Très investis dans la campagne de l'actuel locataire de l'Élysée, qui n'est officiellement toujours pas candidat à sa réélection , ils ont lancé ce vendredi une nouvelle affiche. On y voit une partie du visage d'Emmanuel Macron , et ces mots : "On a très envie de vous !"

J-58. On a très envie de vous ! #MacronPresidentDesJeunespic.twitter.com/ypLFiKByBu — Les Jeunes avec Macron #avecvous (@JeunesMacron) February 11, 2022

Et c'est volontaire de la part des JAM, comme ils l'expliquent au HuffPost : "L’affiche, c’est le médium le plus ancien et le plus convenu en politique. L’idée, c’est de moderniser le genre et d’attirer l’attention." Une source au sein des Jeunes avec Macron détaille également qu'il y a "plusieurs niveaux de lecture" dans cette nouvelle affiche. "Ça signifie à la fois qu’on a très envie qu’il se présente, qu’on a très envie de rentrer dans la campagne et qu’on a très envie d’aller convaincre les Français", affirme-t-il, toujours à nos confrères.

Une première campagne choc

Les Jeunes avec Macron n'en sont pas à leur premier coup d'essai en matière de communication. En septembre déjà, leur campagne avait fait mouche. Ils avaient alors repris les codes du géant du streaming Netflix en écrivant : "Vivement qu'on signe pour 5 saisons de plus."