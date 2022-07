«On a besoin de vous» : Emmanuel Macron au chevet de la Gironde

Un grand chantier national pour la forêt ? Dès que la situation le permettra. En déplacement en Gironde mercredi, Emmanuel Macron veut tirer les conséquences de ces incendies dramatiques et replanter différemment, pour cette fois, prévenir les risques. "On ne peut donc pas refaire la forêt comme elle était avec les mêmes règles, parce qu’il faut qu’il puisse y avoir des sentiers, des chemins de passage qu’on protège. Parce que là, le travail des pompiers a été entravé, des risques ont été pris parce que l’usage de la forêt n’était pas le bon face à ces risques", a-t-il déclaré sur place.

Un déplacement symbolique

Emmanuel Macron a également annoncé vouloir augmenter le nombre de canadairs, en s’appuyant sur l’Europe, mais son déplacement était surtout symbolique. Le chef de l’État est venu saluer et soutenir les pompiers. "Vous avez fait un travail remarquable, vous avez sauvez des vies pour nous protéger... Merci beaucoup."

"On a besoin de vous"

Ainsi que les acteurs du tourisme, les propriétaires de camping notamment : "Vraiment ça a été très dur pendant une semaine et les pompiers ont fait un travail extraordinaire", lui lance une propriétaire de camping. "C’est dur, on a besoin de vous...", reprend un autre. "Vous avez perdu vos campings, vous êtes là devant moi, vos employés sont là, et les vacanciers sont là, et je pense que ça c’était le premier objectif...", répond Emmanuel Macron.

Le président est resté près de cinq heures sur place. Une visite qui a lieu après neuf jours de lutte acharnée contre les flammes et au moment où le feu est en passe d’être fixé.