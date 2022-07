Incendies en Gironde : Emmanuel Macron se rendra sur place ce mercredi

Emmanuel Macron rendra ce mercredi en Gironde "aux côtés des sapeurs-pompiers, des personnels de la sécurité civile, des forces de l’ordre, des élus et de l’ensemble des personnes mobilisées pour maitriser les feux et prendre en charge les habitants sinistrés", annonce l'Élysée.

Par ailleurs, le chef de l’État "a fait un nouveau point de situation ce matin à l’Élysée en présence de la Première ministre, du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, du ministre des Armées et du directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise (DGSCGC) à l’occasion duquel il leur a demandé de poursuivre et de renforcer l'action engagée pour lutter contre les incendies en Gironde tout en augmentant la capacité d'action nationale pour les semaines à venir", ajoute la présidence.