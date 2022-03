Nucléaire : «La France n’a pas fait les bons choix», juge Anne Hidalgo

INTERVIEW

Anne Hidalgo fustige le choix d'Emmanuel Macron de miser sur le nucléaire. Invitée ce matin sur Europe 1, la candidate socialiste à la présidentielle a estimé que la France n'avait pas suffisamment développé les énergies renouvelables. "Il faut un mix énergétique. Il faut plusieurs solutions et ne pas être dépendant d'une seule solution, notamment celle du nucléaire. Nous sommes tributaires et dépendants de l'uranium que nous ne trouvons pas en France", explique-t-elle.

"Nous sommes les derniers de la classe en Europe"

Pour la candidate socialiste, le chef de l'Etat a fait une erreur en tournant le dos aux énergies renouvelables. "Nous sommes les derniers de la classe en Europe", déplore-t-elle. "Nous sommes à 19% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique. Ce n'est pas acceptable".

Pas de sortie brutale du nucléaire

Anne Hidalgo estime que le nucléaire n'est pas forcément une bonne option, notamment à cause de la sûreté nucléaire et à cause du coût de cette filière. "Pour autant, je ne propose pas de sortir brutalement du nucléaire", rassure la candidate socialiste. "Je suis pour ce que les experts préconisent dans le rapport du RTE. Ils proposent d'aller très rapidement vers 100% d'énergies renouvelables. Il faut qu'on s'engage dans le grand carénage, c'est à dire que l'on prolonge un certain nombre de centrales nucléaires pour permettre ce passage vers les énergies renouvelables. Il faudra être pragmatique", explique-t-elle.