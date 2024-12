Mayotte, l'île de toutes les promesses qui n'ont jamais été tenues

Emmanuel Macron est arrivé à Mayotte ce jeudi. Le chef de l'État connaît bien l'archipel pour s'y être rendu plusieurs fois mais l'accueil pourrait bien être glacial. Emmanuel Macron comme ses prédécesseurs à l'Élysée ont fait, par le passé, des promesses qui n'ont absolument pas été tenues.

Mayotte, l'île de toutes les promesses. Hôpitaux, lycées, port en eau profonde... En 50 ans, les politiques ont fait des tas de promesses qu'ils n'ont jamais tenues. Emmanuel Macron va le constater de ses propres yeux en arrivant à Mayotte : la piste de l’aéroport n’est pas plus longue que lors de sa dernière venue.

Pourtant, il y a cinq ans, le chef de l’État promettait que cet allongement verrait le jour pour accueillir les gros porteurs. Le président de la République reprenait ainsi un engagement de Jacques Chirac, formulé en 2001, il y a 23 ans.

La situation ne s'est guère améliorée à Mayotte

Mais durant tout ce temps, rien n’a été fait. Du moins si, en mai dernier, le projet a été officiellement abandonné par l’État et les exemples de ce type sont légion. En 2019, la construction d’un deuxième hôpital était annoncée mais aujourd'hui, le chantier n’a toujours pas commencé. Quant à lutte contre l’immigration, Emmanuel Macron, alors candidat à la présidentielle en 2017, en faisait l’une de ses priorités.

"Je lutterai activement par plus de forces de l'ordre, plus de moyens de police et de gendarmerie ! Contre l'immigration clandestine ! Pour le retour aux Comores ou ailleurs face à tous les clandestins !" avait-il assuré. Mais la situation ne s’est pas améliorée puisqu'à Mayotte, près d’un habitant sur deux est étranger.