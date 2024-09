Nouveau Premier ministre : Lucie Castets assure ne pas avoir touché «le moindre euro» du NFP

Une campagne pour Matignon réalisée à titre bénévole. C'est ce qu'affirme Lucie Castets ce mercredi sur le réseau social X. La candidate désignée le 23 juillet par le Nouveau Front populaire pour briguer le poste de Premier ministre assure ne pas avoir touché "le moindre euro" de la part de l'alliance de gauche, arrivée en tête aux dernières élections législatives.

"L'estimation budgétaire a été élaborée en discussion et en collaboration avec les partis"

Une "clarification" dit-elle, en réponse à un article de Marianne qui fait état d'un devis de 51.000 euros mensuels pour le staff de Lucie Castets, ainsi que 9.000 euros pour l'intéressée à compter de "début septembre". Une date à laquelle les congés, que Lucie Castets avait posés afin de se consacrer à la campagne, prenaient fin. Cette demande, indique l'hebdomadaire, avait été formulée par Arnaud Bontemps, bras droit de l'ancienne directrice des finances et des achats à la mairie de Paris, à travers un courrier adressé à la trésorière des Écologistes.

Auprès de Marianne, l'entourage de Lucie Castets assure que ces demandes ne sont plus d'actualité. "Nous avons fait ces demandes afin de montrer notre sérieux aux partis du NFP. D’ailleurs, elles avaient été validées par les trésoriers des différents partis. Aujourd’hui, rien n’a avancé et nous n’en avons jamais reparlé. L'estimation budgétaire a été élaborée en discussion et en collaboration avec les partis, il ne s'agit pas d'une exigence de notre part", est-il indiqué.

Une estimation "jamais mise en œuvre"

L'ex-candidate à Matignon reconnaît, de son côté, qu'une "estimation budgétaire" a bel et bien été proposée en juillet par le NFP mais précise que celle-ci n'a "jamais été mise en œuvre". "Les centaines d’heures de préparation, de réunions et de déplacements ont été réalisées à titre bénévole", ajoute-t-elle. Avant de remercier "très chaleureusement toutes celles et ceux qui m’accompagnent au quotidien, pour leur soutien et l’incroyable énergie déployée".

Le 26 août dernier, Emmanuel Macron a fait savoir, au terme d'une série de consultations avec les différentes composantes du NFP, que Lucie Castets ne serait pas nommée à Matignon. Le chef de l'État réfléchit à un profil qui échapperait à la censure immédiate de l'Assemblée nationale. Un triumvirat constitué de Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand ou encore David Lisnard restait à l'étude ce mercredi et la désignation du nouveau chef du gouvernement est attendue dans les prochaines heures. Quant à Lucie Castets, elle a annoncé fin août sur BFMTV et RMC qu'elle ne reprendrait pas ses fonctions à la mairie de Paris afin de "mettre toutes (ses) forces pour préserver cette union de la gauche".