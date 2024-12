Nouveau Premier ministre : «François Bayrou est l'incarnation même du macronisme», s'alarme Manon Aubry

L'eurodéputée Insoumise Manon Aubry était l'invitée de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Romain Desarbres, elle est revenue sur les différentes hypothèses avancées pour le poste de Premier ministre. Parmi eux : François Bayrou. Un pur produit "de la macronie", regrette-t-elle.

Matignon cherche Premier ministre. Depuis la censure du gouvernement de Michel Barnier la semaine dernière, Emmanuel Macron réfléchit à celui ou celle qui pourrait prendre la relève. Parmi les options avancées : Catherine Vautrin, Sébastien Lecornu ou encore François Bayrou. L'ancien garde des Sceaux est d'ailleurs reçu ce vendredi matin à l'Élysée. Un entretien avec le chef de l'État qui pourrait bien présager sa nomination. Mais le maire de Pau serait un mauvais choix selon la députée européenne Manon Aubry.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Nomination du Premier ministre : au sommet de l'État, le flou persiste

"Je veux la démocratie"

"Il est l'incarnation même du macronisme. Et donc, comment se fait-il que quand Emmanuel Macron perd l'élection, il veuille à tout prix nous imposer la couleur, la continuité de sa propre politique ? Vous voyez bien que ça ne marche pas", s'alarme-t-elle sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews.

"Je veux la démocratie", poursuit-elle face à Romain Desarbres, évoquant les résultats des dernières élections législatives anticipées, qui ont donné naissance à une Assemblée nationale sans majorité.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Quand on va aux urnes. On respecte le résultat du scrutin. Et le résultat de ce scrutin, c'est que le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Je sais que ça déplaît à un certain nombre de gens, mais je vous dirais exactement la même chose si c'était un Républicain qui était arrivé en tête, ou même si c'était le Rassemblement national", insiste Manon Aubry.

Lucie Castets "était le meilleur profil"

"Il se trouve que le NFP avait proposé ensemble un nom, celui de Lucie Castets, pour ensuite travailler avec l'Assemblée nationale", poursuit-elle, insistant que la candidate à Matignon du bloc de gauche répond aux attentes des Français.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ce qu'attendent des Français pour la nomination du Premier ministre, c'est en priorité quelqu'un qui est issu de la société civile et quelqu'un qui est issu du nouveau Front populaire. Il se trouve que Lucie Castets est issue du nouveau Front Populaire et est issue de la société civile. Oui, c'était le meilleur profil", conclut-elle.