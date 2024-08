Nouveau gouvernement : quand Mélenchon ouvre la porte à un gouvernement Castets sans ministres Insoumis

Près de six semaines après les élections législatives anticipées, la France n'a toujours pas de nouveau gouvernement et Emmanuel Macron poursuit ses consultations. Ce lundi, le chef de l'État doit recevoir le Rassemblement national et son allié Éric Ciotti, toujours président des Républicains. Du côté du NFP, on continue de pousser la candidature de Lucie Castets et face aux menaces de motion de censure en cas d'arrivée des insoumis dans un gouvernement Castets, Jean-Luc Mélenchon a contre-attaqué.

"C'est du programme dont vous ne voulez pas"

Jean-Luc Mélenchon a ainsi surpris ses opposants et a annoncé que la France insoumise accepterait de ne pas faire partie du gouvernement de Lucie Castets. "Nous ne voulons pas être un problème, mais une solution", a justifié l'ancien candidat à la présidentielle. Dans ce cas, il demande alors au bloc central et à la droite de ne pas voter la motion de censure contre Lucie Castets. Une façon de tester leur sincérité, selon Jean-Luc Mélenchon.

"Car si vous ne répondez non, alors on dira les ministres insoumis, en fait, c'est un prétexte", a assené l'ancien député. "C'est du programme dont vous ne voulez pas, donc vous ne valez pas plus cher que Monsieur Macron, puisque vous refusez d'entendre la voix du suffrage universel qui a placé le nouveau Front populaire en tête."

Avec cette stratégie, Jean-Luc Mélenchon favorise grandement la nomination de Lucie Castets comme première ministre, tout en gardant la main sur l'action du gouvernement. Lucie Castets, même à Matignon, reste la marionnette de Mélenchon, répond un député du bloc central qui souhaite quand même déposer une motion de censure.