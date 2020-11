"Nous sommes sur la bonne voie" pour rouvrir les petits commerces "autour du 1er décembre"

Jean Castex a estimé vendredi que "nous sommes sur la bonne voie" sur le plan de l'amélioration des indicateurs sanitaires du coronavirus pour envisager une réouverture des petits commerces "autour du 1er décembre".

Rouvrir "le plus vite possible"

Le Premier ministre, en déplacement à Crozon, dans le Finistère, a rappelé les deux conditions pour cette réouverture : amélioration des indicateurs sanitaires, et "nous sommes en bonne voie", et des protocoles adaptées. "Si on continue nos efforts, effectivement, ça permettra de vous rouvrir (...) nous l'espérons, autour du 1er décembre, c'est-à-dire le plus vite possible", a-t-il précisé lors d'une discussion avec une commerçante.